РИАМО - 6 авг. Организацию мониторинга за доходами малообеспеченных россиян поручил правительству президент РФ Владимир Путин, сообщает Газета.ru.

Российский лидер подчеркнул, что необходимо дополнительно поддержать тех, кто имеет низкий доход.

Путин поручил внедрить при возможности дополнительные меры поддержки малообеспеченных слоев населения, чтобы не только не допустить снижения реальных доходов, но и повысить их.

Доложить об исполнении поручения необходимо 1 ноября, а затем — раз в полгода.

Ранее Путин подписал указ о дополнительной единовременной поддержке всех семей с детьми в размере 10 тыс. рублей. Выплаты уже начались.