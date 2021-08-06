РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 авг. В августе в учреждениях культуры городского округа Люберцы открыты для посещения 22 выставки, сообщает комитет по культуре администрации муниципалитета.

«Отличная идея – провести вечер или выходные в картинной галерее, краеведческом музее или Малаховском музее истории и культуры. В августе здесь работают 22 выставки. Изучайте анонсы событий и спешите увидеть прекрасное», – говорится в сообщении.

Выставки проходят в картинной галерее, краеведческом музее, музее истории и культуры.