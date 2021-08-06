РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 авг. Министерство экологии и природопользования Московской области установило одного из виновников замора рыбы в пруду деревни Новогородово в Подольске, сообщает пресс-служба министерства.

Минэкологии совместно с территориальными органами Росрыболовства и полицейскими продолжает контролировать состояние подмосковных водоемов. Сотрудники ведомства проверяют информацию о заморах рыбы и водоплавающих птиц, которая поступает от жителей и публикуется в соцсетях. Очередной рейд прошел в Подольске по информации о гибели рыбы в пруду деревни Новогородово.

«К проверке привлекли сотрудников администрации округа и УМВД по городскому округу Подольск. На этот раз установлено, что замор произошел в результате антропогенного воздействия. Водоем загрязнялся сточными водами из выведенной трубы большого диаметра. Найдено предприятие, с территории которого осуществлялся сброс», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

По факту незаконного сброса стоков возбуждено административное дело. Отобраны пробы воды из пруда для лабораторного анализа и расчета ущерба, причиненного водному объекту.

Разин также отметил, что в подавляющем большинстве случаев заморы связаны с июльской жарой, спровоцировавшей обеднение воды кислородом. Также с попытками подкармливать птиц несвойственной им пищей. Тем не менее, по каждому факту проводится проверка с отбором проб воды и биоматериала.