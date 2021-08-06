РИАМО - 6 авг. После жалоб жителей была проведена проверка на предмет незаконного оборота алкоголя в помещении бара в Бригадирском переулке и в магазине «Продукты» на Перовской улице в Москве, там было изъято свыше 100 единиц крепкой алкогольной продукции, сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

«Так, в рамках реагирования на жалобы граждан на незаконную торговлю алкоголем были осуществлены контрольные мероприятия в магазине «Продукты» на Перовской улице и в помещении бара в Бригадирском переулке», - сказали в пресс-службе.

После чего были составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении индивидуальных предпринимателей.