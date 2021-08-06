РИАМО - 6 авг. Президент России Владимир Путин поручил правительству запустить не позднее 1 января 2022 года комплексную программу модернизации общественного транспорта в регионах страны, передает Федеральное агентство новостей.

Наряду с этим в России также планируют заняться развитием автоматизированного авто-, железнодорожного, водного и воздушного видов транспорта. На этот проект планируют выделить 839 млрд рублей.

Ранее на совещании с президентом Владимиром Путиным глава Минтранса Виталий Савельев рассказал о планах по переводу в электронный формат путевых листов. Планируется, что законопроект будет внесен в правительство РФ до конца года.