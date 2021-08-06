РИАМО - 6 авг. По поручению президента РФ Владимира Путина дошкольное образование должно стать доступным для 100% детей в возрасте до 3 лет, сообщает Газета.ru.

Данный вопрос вошел в перечень поручений, сформированный по результатам заседания совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

Мероприятия по достижению 100% доступа детей до 3 лет в систему дошкольного образования должны завершить до конца 2023 года.

Дата первого доклада по данному поручению — 15 декабря 2021 года. Затем доклады будут заслушивать раз в полгода.