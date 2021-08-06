РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 авг. Участников конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» наградили в пятницу, одними из победителей стали жители Подольска. За победу в областном конкурсе они получили туристическую поездку в Коломну, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Жители дома 12А на улице Пионерской превратили свой подъезд №1 в настоящее произведение искусства, украсив его цветами и картинами.

Приз за первое место в номинации «Лучший отремонтированный подъезд в высотных домах» – туристическая поездка в один из древнейших подмосковных городов – Коломну. Призеры весь день гуляли по атмосферным местам старого города и изучали его достопримечательности. В рамках экскурсии победители посетили музеи «Калачная», «Дом самовара», музейную лавку, улиточную ферму и питомник крокодилов. Приятным завершением тура стала дегустация знаменитой коломенской пастилы.

Конкурс сплотил соседей, поэтому после совместного времяпрепровождения остались только позитивные эмоции. Взрослые и дети были в восторге от сказочной атмосферы, которая окружала их весь день.

Участников конкурса оценивали по 5 номинациям. В том числе «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья» в домах низкой и средней этажности и высотных домах, «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья с участием жителей». В номинации «Лучший отремонтированный подъезд зрительских симпатий» победителей выбрали не только члены комиссии, в которую вошли представители центральных исполнительных органов государственной власти и общественные организации, но и жители области через портал «Добродел».

Ежегодный конкурс проводится в рамках реализации программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Мой подъезд», подпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Цель конкурса – привести к нормативному состоянию подъезды в многоквартирных домах и обеспечить жителям благоприятные условия для проживания.

С 2016 года в Московской области отремонтировали 88 тыс. подъездов, в том числе 5,4 тыс. подъездов в текущем году.