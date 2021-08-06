РИАМО - 6 авг. Президент РФ Владимир Путин поручил изменить показатели Единого плана по достижению национальных целей и выйти на прирост численности населения к 2024 году, сообщает Федеральное агентство новостей.

Правительство должно обеспечить прирост численности населения страны, а также выход на положительную динамику численности населения.

Кроме того, нужно достичь показателя ожидаемой продолжительности жизни 75 лет по итогам 2025 года.

Ранее Путин поручил правительству утвердить до 1 октября Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года.