РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 авг. На стадионе «Авангард» в Домодедове в преддверии Дня физкультурника и Дня строителя провели товарищеский матч между командами администрации округа и строителями, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

Участников поприветствовал депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

«В футбол играют при любой погоде, и стройка ведется также при любой погоде, круглый год. Нам очень важно понимать, что страна строится, развивается, стандарты жизни меняются. <...> Хочу сказать, что Московская область должна быть эталоном комфорта, в том числе и за пределами квартиры в плане проведения досуга. Это важно для детей, это важно для развития общества в целом», - сказал Фетисов.

Также с приветственным словом выступил глава городского округа Домодедово Александр Двойных.

«Я хочу поздравить всех причастных к этим праздникам, пожелать всем очередных побед. <...> Хочу пожелать вам нового развития, мы много сделали в предыдущие годы, но главная задача, как говорит наш губернатор, это уметь держать темп, уметь бежать на длинную дистанцию, а самое главное - уметь обеспечивать те перемены, которые ждут наши жители», - сказал Двойных.

В игре принял участие депутат Московской областной думы Олег Жолобов.

Матч завершился со счетом 3:5 в пользу команды строителей.

Лучших строителей в связи с профессиональным праздником наградили благодарностью губернатора Московской области, почетными грамотами министерства строительного комплекса Подмосковья, благодарственными письмами главы городского округа Домодедово, а также почетными грамотами и благодарственными письмами Мособлдумы.

День физкультурника отмечают в России во вторую субботу августа. День строителя - во второе воскресенье.