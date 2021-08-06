РИАМО - 6 авг. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить до 1 октября Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года, сообщает Газета.ru.

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Единый план по достижению национальных целей развития РФ ориентирован на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Ответственным за исполнение этого поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Оно должно быть выполнено до 1 октября этого года.

Путин подписал указ о национальных целях развития страны на период до 2030 года летом 2020 года.