РИАМО - 6 авг. В подмосковном Ленинском округе прошла церемония чествования пловцов-олимпийцев из Видного - двукратного олимпийского чемпиона, рекордсмена Игр в Токио-2020 Евгения Рылова и серебряного призера Ивана Гирева, передает корреспондент РИАМО.

На Олимпиаде-2020 в Токио воспитанник центра «Дельфин» из Видного Евгений Рылов занял первое место в плавании на дистанции 100 м на спине. Никогда ранее российские спортсмены не побеждали в этой дисциплине на Играх. Также Рылов стал первым на дистанции 200 м на спине.

Кроме того, Евгений Рылов и Иван Гирев в составе мужской сборной России завоевали серебро Олимпиады в Токио в эстафете 4х200 м вольным стилем.

«Очень приятно чествование в том месте, где я начал свою спортивную карьеру. Я начал развиваться непосредственно здесь и всех своих успехов я достиг, занимаясь здесь», - сказал Рылов на церемонии.

Под звуки гимна

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства на Олимпиаде в Токио, которая завершится 8 августа, российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. Им запрещено демонстрировать государственные символы - флаг и герб, а также использовать национальный гимн РФ.

«В целом наши спортсмены адекватно отнеслись к этому запрету, к тому же частичка флага всегда была с нами, это уже хоть что-то. Дискомфорта никто не испытывал. Гимна, конечно же, не хватало», - поделился впечатлениями Гирев.

На церемонии чествования олимпийцев национальный гимн России исполнили вживую. Со словами благодарности и поддержки выступил депутат Госдумы, олимпийский чемпион, хоккеист Вячеслав Фетисов.

«Я очень горжусь нашими ребятами и девчонками, они выступали в очень непростой ситуации, они проявляют характер и побеждают. Мы решили здесь, в Горках Ленинских, восстановить справедливость и поднять наш флаг и услышать гимн нашей страны - это обязательная атрибутика Олимпийских игр. Женя Рылов - величайший спортсмен, он обещал мне победить и, как настоящий мужчина, это сделал», - сказал Фетисов.

«Спина бога»

По видеосвязи перед участниками церемонии выступил спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев.

«Я хочу сказать огромное спасибо Евгению Рылову за его феноменальную спину. Уверен, потом мы снимем фильм про успех Евгения Рылова и назовем его «Спина бога». Я хочу сказать огромное спасибо Ивану Гиреву, вот эта феноменальная эстафета 4х200 м - гордость нации, и я имел счастье все это комментировать. С каким трудом мы сражались, есть серебряные медали и это сравни победе», - сказал Губерниев.

Рылов отметил, что после Олимпиады намерен взять отдых для восстановления. Также он поблагодарил всех за искренние поздравления.

Пловцам-олимпийцам и их наставнику, заслуженному тренеру России Андрею Шишину вручили сертификаты на 1 млн рублей.