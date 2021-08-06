РИАМО - 6 авг. В Шатурской центральной районной больнице начал работу новый кабинет компьютерной томографии. Он располагается в приемном отделении хирургического корпуса. В кабинете выполнен капитальный ремонт и установлен современный аппарат компьютерной томографии, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Это первый компьютерный томограф в нашей больнице. КТ-исследования являются эффективным методом диагностики внутренних органов, позволяющим выявить различные воспаления, опухолевые процессы, травмы и другие патологии. В нашей больнице он будет применяться как для пациентов стационара, так и находящимся на амбулаторном лечении», - сказала главный врач Шатурской больницы Юлия Михеева.

Компьютерное оборудование позволяет создавать цифровые изображения в формате 3D высокого разрешения, что очень важно для качественной диагностики и дальнейшего назначения лечения. Аппарат закуплен по поручению губернатора региона в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Томограф уже введен в работу. Диагностика выполняется в рамках ОМС по назначению врача. Для работы на новой медтехнике специалисты прошли обучение.

«Поскольку по состоянию здоровья мне неоднократно приходилось делать компьютерную томографию, раньше я ездил на КТ в соседние городские округа: Егорьевск или Орехово-Зуево. Это было неудобно, поскольку отнимало много времени. Теперь я могу проходить необходимые исследования рядом с домом», - рассказал пациент Шатурской больницы Андрей Матюшкин.