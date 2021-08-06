РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 авг. Около 1390 жителей подмосковной Балашихи получили бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Длительность санаторно-курортного лечения в среднем составляет 18 дней, кроме детей-инвалидов (21 день); инвалидов, имеющих заболевания или травмы спинного (головного) мозга (24 дня). Путевки предоставляются в порядке очередности не чаще одного раза в год.

«В 2021 году 1389 жителей городского округа Балашиха получили санаторно-курортное лечение», - сказал начальник управления соцзащиты населения по городскому округу Игорь Мамонкин.

Санаторно-курортные путевки предоставляются федеральным льготникам, имеющим право на набор социальных услуг в части санаторно-курортного лечения; региональным льготникам - ветеранам труда и военной службы, реабилитированным и репрессированным лицам, труженикам тыла, неработающим пенсионерам без льготного статуса и гражданам предпенсионного возраста, имеющим среднедушевой доход семьи менее двукратной величины прожиточного минимума (21 296 рублей).

Дополнительную информацию по получению данной услуги можно получить на портале госуслуг, выбрав услугу «Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками».