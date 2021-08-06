РИАМО - 6 авг. Сотрудники управления гостехнадзора Минэкологии Подмосковья при поддержке ГИБДД проинспектировали территории, где в Серпухове проводят любительские заезды внедорожной техники. В результате к ответственности привлекли 5 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Рейды провели возле деревень Енино, Зиброво и Никифорово. Проверили и территорию на границе Приокско-Террасного биосферного заповедника.

«Пятеро квадроциклистов уличены в нарушениях правил эксплуатации и привлечены к административной ответственности. С остальными проведена разъяснительная работа», - сообщил заместитель председателя правительства области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Ранее 2 аналогичных нарушения выявили во время рейда вблизи деревень Жостово, Чиверево и Осташково городского округе Мытищи. Один квадроцикл отправили на штрафстоянку.

Проверки территорий округов, где проводятся любительские заезды, а также особо охраняемых природных зон, страдающих от незаконного заезда транспорта, продолжатся.