РИАМО - 6 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин наградил победителей конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства», который каждый год проводят в городе, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Вручение наград приурочили к профессиональному празднику строителей, который каждый год отмечают во второе воскресенье августа.

Конкурс проводят 21 год подряд для того, чтобы отметить и поощрить специалистов строительной отрасли за проекты, способствующие форми­ро­ванию комфортной городской среды и улучшению качества жизни горожан.

Для участия в конкурсе нужно подавать заявки. Это могут сделать заказчики, инвесторы, проек­­­­т­ировщики и генераль­ные подрядчики, участвовавшие в реализации проектов.

Определяют победителей члены Городской конкурсной комиссии (в ее состав входят ведущие эксперты в области строительства, архитектуры, урба­нистики, реставрации и представители органов исполнительной власти Москвы). Кроме того, голосование за проекты-участников идет на портале «Активный гражданин», сайте самого конкурса и выставке конкурсных проектов в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ.

В этом году конкурс проводился по 11 номинациям, в нем приняло участие 108 проектов – из числа объектов, разрешение на ввод в эксплуатацию которых было выдано с 1 января по 31 декабря прошлого года. Было определено 24 победителя.

«Проектом года» призвана реставрация Северного речного вокзала. В номинации «Лучший реализованный проект строительства много­квартирных домов категории «стандартное жилье» победителями признаны авторы проектов Дома на Сельскохозяйственной, ЖК «Ясеневая 14».

В номинации «Лучший реализованный проект строительства много­квартирных домов повышенной комфортности» награду получили авторы резиденции «Вишневый сад», ЖК Freedom, ЖК «Хорошевский».

А в номинации «Лучший реализованный проект строительства объектов спортивного назначения» награду получили авторы Центра современного пятиборья «Северный». Также награды достались и другим участникам.