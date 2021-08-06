РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 авг. В пятницу глава Люберец Владимир Ружицкий провел выездное совещание в ТРЦ «Орбита» на предмет соблюдения предписанных санитарных норм для недопущения распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Безопасность - прежде всего! Продолжаем инспектировать общественные места городского округа. Сегодня провел выездное совещание в ТРЦ «Орбита». Это крупный торгово-развлекательный комплекс. В будние дни его посещают порядка 6 тыс. человек в сутки, в выходные и праздничные дни - до 8,5 тыс. посетителей», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что за соблюдением мер эпидемиологической безопасности в ТРЦ следят строго: термометрия на входе, обязательное наличие масок у сотрудников центра и посетителей, социальная разметка в магазинах и зонах фудкортов.

Также глава Люберец призвал горожан быть бдительными при посещении магазинов и торговых центров.

«Дорогие друзья! Наступил последний месяц лета, впереди - подготовка к новому учебному году. Понимаю, что многие из вас планируют посещать крупные магазины и торговые центры. Убедительно прошу вас: будьте бдительны! Эпидемиологическая ситуация в Московском регионе все еще остается напряженной. Соблюдайте предписанные меры эпидбезопасности!» - заключил Ружицкий.