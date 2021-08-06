РИАМО - 6 авг. СК задержал 2 сотрудников изолятора временного содержания Истры, подозревающихся в превышении должностных полномочий. Их действия могли стать причиной побега 5 арестантов, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Побег состоялся в пятницу. Бежали 5 человек, в том числе Александр Мавриди. Его обвиняют в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката. Вместе с ним изолятор покинули 4 человека, привлекаемых к ответственности за кражу.

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего: проводят осмотры и допросы.

Следствие изъяло журналы регистрации, проводится проверка должностных инструкций сотрудников ИВС.