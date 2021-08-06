РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 авг. Пожар в хозяйственной постройке в поселке Нахабино подмосковного Красногорска обошелся без пострадавших, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В пятницу в 01:30 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в городском округе Красногорск, поселок Нахабино.

В 02:18 огнеборцы ликвидировали пожар. Пострадавших нет.

К тушению возгорания привлекли 2 единицы техники и 8 человек.