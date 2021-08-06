РИАМО - 6 авг. В Избиркоме Подмосковья прошел семинар-совещание для представителей территориальных избирательных комиссий (ТИК), ответственных за обучение членов участковых избирательных комиссий (тренинг-тренеров), сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

Мероприятие проходило в дистанционном формате по видеоконференцсвязи. Впервые в качестве лекторов выступали не только эксперты областной избирательной комиссии, но и председатели ТИК.

Участники семинара усовершенствовали свои знания в области подготовки участковых избирательных комиссий (УИК) в период с 10 по 1 день до начала голосования, действий УИК в день, предшествующий дню голосования, при подведении итогов и подсчете голосов. Особое внимание лекторы уделили особенностям проведения трехдневного голосования.

В семинаре-совещании приняли участие порядка 160 представителей ТИК.

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