РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 авг. За прошедшие сутки в подмосковном Щелкове выявили 23 новых случая коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 7 023 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Московской области за прошедшие сутки выявили 1 394 случая Covid-19.

За все время пандемии в регионе подтверждено 394 229 случаев инфицирования коронавирусом. Скончался 7 381 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 324 469 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу по номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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