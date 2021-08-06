РИАМО - 6 авг. Следователи проводят проверку после нападения собак на 8-летнего ребенка в подмосковном Щелкове, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным сюжета одного из федеральных ТВ-каналов, инцидент произошел в мкр. Лосиный парк-2. На мальчика бросились собаки породы кане-корсо и покусали его. Пострадавший ребенок был госпитализирован.

В сюжете также говорится о том, что данные собаки не впервые нападают на людей. Следователи устанавливают все обстоятельства ЧП.

Кане-корсо – это очень крупная и сильная порода бойцовских собак родом из Италии. Они также применяются в охоте и охране.