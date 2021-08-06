РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 авг. Мастер-классы по зумбе отменили в парках подмосковного Красногорска из-за дождя в пятницу, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые посетители, к сожалению, мы вынуждены отменить сегодня мастер-классы по зумбе в 17:00 в детском городке «Сказочный» и в 18:00 в экопарке «Губайловский» в связи с неблагоприятными погодными условиями», - говорится в сообщении.

В Красногорске в пятницу идет дождь, местами сильный.