РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 авг. Четыре автобуса с низким полом, предназначенные для маломобильных пассажиров, появились на маршруте №827 в подмосковном Красногорске, сообщил замглавы администрации горокруга Евгений Владимирский.

«На маршруте №827 работало два перевозчика. Один из них был отстранен от работы за нарушения, другому было увеличено количество единиц на маршруте. Он закупил 4 автобуса с низким полом», - сказал Владимирский.

Он пояснил, что это позволяет на муниципальных маршрутах и автобусах малого и среднего класса перевозить людей с ограниченными возможностями здоровья, маломобильных. Машины оборудованы специальными опускающимися пандусами.

«В дальнейшем хотелось бы, чтобы все перевозчики переходили на работу на таких автобусах», - отметил Владимирский.

В настоящий момент на маршруте №827 работает 14 автобусов, из них 4 – с низким полом.

Генеральный директор компании-перевозчика ООО «Кондор» Георгий Евлииди сообщил, что новые автомобили отечественного производства – Газель Next. По уровню экологичности соответствует всем современным нормам. В каждой машине 17 посадочных и 5 стоячих мест. Также 1 место с возможностью зафиксировать инвалидную коляску. От предыдущих моделей автомобиль отличается более широким входом, высокой крышей.

«Также в автомобиле имеется Wi-Fi – это предусмотрено заводом-изготовителем. Информация выводится на табло бегущей строкой», - сказал Евлииди.