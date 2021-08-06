РИАМО - 6 авг. ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев разъяснил главные правила восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции, сообщает Nation News.

По его словам, миллионы людей в мире спустя некоторое время после болезни сталкиваются с постковидным синдромом. Он характеризуется ослабленным иммунитетом, состоянием вялости и слабости, а также подъемом температуры и так называемым продромальным периодом, когда человек себя чувствует некомфортно.

Он отметил, что постковидный симптом не убирается какими-то препаратами, только в случае, если у человека высокая температура.

«Тогда, конечно, нужно принимать жаропонижающие препараты. В случае, если присутствует ощущение удушья, необходимо принимать препараты, которые снимают напряжение, тонизируют организм. При этом очень важно находиться в состоянии покоя», — сказал Зайцев.

Врач подчеркнул, что человеку не следует много работать и решать какие-то жизненные проблемы: нужно успокоиться, сделать паузу и дать возможность организму восстановиться.

«Самое важное — это покой и горизонтальное положение тела, полноценное питание и чистый воздух. В случае необходимости стоит вызвать врача, чтобы он оценил состояние организма», — пояснил специалист.

Зайцев резюмировал, что к профильным врачам стоит обращаться в зависимости от возникающего дискомфорта в определенных частях тела.

В России за пандемию выявлено 6 402 564 случая Covid-19. Зафиксирован 163 301 летальный исход, после курса лечения от инфекции выздоровели 5 720 353 человека.

Более 128 млн человек во всем мире уже переболели Covid-19.

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