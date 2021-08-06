РИАМО - 6 авг. Мособлизбирком зарегистрировал список кандидатов от «Единой России», выдвинутых на выборы в областную думу. Всего в нем 80 человек – 5 в областной части и 75 - по территориальным группам, на каждую из 25 групп по 3 кандидата.

Все кандидаты, вошедшие в список партии, прошли регистрацию. Это немаловажный этап избирательной кампании, которая вошла в активную фазу.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что несмотря на избирательную компанию, партия не прекращает заниматься другими вопросами, и прежде всего – проблемами людей.

«Продолжаем общественный и депутатский контроль за строительством объектов на территории Московской области. Партия инициировала обеспечение льготного проезда на коммерческом транспорте жителей ряда городов области», - привел примеры текущих задач Брынцалов.

Основная работа сегодня направлена на формирование программы развития региона в ближайшие 5 лет.

«Наши кандидаты встречаются с людьми, собирают инициативы и предложения. Работает центр сбора наказов, который аккумулирует всю информацию с территорий, распределяет наказы по направлениям и уровням», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что топ обращений возглавляют вопросы, касающиеся комфортной городской среды, ЖКХ, дорог и здравоохранения.

Работа по регистрации списков других партий также продолжается в штатном режиме.

«На сегодняшний день к нам поступили документы от 12 политических партий, которые хотели бы быть представленными в Мособлдуме», - сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Он добавил, что в Подмосковье помимо голосования по Госдуме, пройдут еще и выборы в региональный парламент. А это «большое испытание, поскольку проводить одновременно две серьезные кампании на территории региона довольно трудоемкий процесс», отметил Березкин.

Региональный список возглавил губернатор Подмосковья, член бюро высшего совета «Единой России» Андрей Воробьев.

Вместе с губернатором партию на выборах в Мособлдуму представят депутат Госдумы Лидия Антонова, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сенатор Виктор Абрамов и депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков.