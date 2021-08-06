РИАМО - 6 авг. В Москве 10-летний мальчик и 18-летний юноша пострадали в результате столкновения двух автомобилей такси, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на Ленинском проспекте в районе дома 35. Водитель такси Skoda при перестроении столкнулся с автомобилем Volkswagen.

Ребенок находился в Skoda, а 18-летний пассажир — в немецком авто. Пострадавших госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД в настоящий момент выясняют все обстоятельства ДТП.