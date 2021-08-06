РИАМО - 6 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории улицы Академика Опарина. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

«Утвердить проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – улицы Академика Опарина», – говорится в сообщении.

В ходе реализации проекта планируют благоустроить территорию площадью 23,9 га.

Улица Академика Опарина находится на юго-западе Москвы на территории Обручевского района и района Коньково.