РИАМО - 6 авг. Более 2 тыс. рабочих мест в сфере агропромышленного комплекса планируют создать на территории Подмосковья до конца года, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

На заседании профильного комитета депутаты обсудили развитие АПК региона и реализацию масштабных инвестиционных проектов.

В минувшем году в регионе реконструировано и модернизировано не менее 50 предприятий АПК с общим объемом инвестиций 46,9 млрд рублей. Они дали области 3 тыс. рабочих мест.

Как отметил председатель комитета Владимир Шапкин, в текущем году работа также продолжилась. Уже реконструировано и модернизировано 6 предприятий и создано более 370 рабочих мест, а до конца этого года появится еще более 2 тыс. Достичь такого показателя удастся с завершением еще 15 инвестпроектов.

«Чтобы привлечь новые инвестиционные проекты в регион, предусмотрена господдержка. В частности, субсидии, налоговые льготы, а также возможность получить земельный участок в аренду без проведения торгов. Это касается размещения социально-культурного и коммунально-бытового объектов. Либо масштабного инвестпроекта. Начиная с 2015 года уже подписано более 50 соглашений. Землю выделили для реализации 30 проектов», — отметил Шапкин.

Сейчас идет работа по заключению еще 15 соглашений, при реализации которых появится 1 650 рабочих мест. Общий объем инвестиций составит свыше 10 млрд рублей.

Кроме того, в регионе ведется работа по выявлению неиспользуемых земель сельхозназначения. По итогам II квартала 2021 года вовлечено в оборот 11,1 тыс. га.