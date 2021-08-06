РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 авг. До 15 августа в нескольких микрорайонах Щелкова может ухудшиться качество воды, это будет связано с работами по запуску новых систем регулирования магистральных насосных агрегатов, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Качество воды может ухудшиться в микрорайонах Богородский, Щелково-7 и верхнее Потапово.

Во время проведения работ отключение горячего и холодного водоснабжения не запланировано.