РИАМО - 6 авг. С 9 по 15 августа 29 талантливых воспитанников детских школ искусств Московской области примут участие в III Летней творческой школе «Новые имена Подмосковья», сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Мастер-классы по направлениям «Изобразительное творчество», «Баян/аккордеон», «Скрипка» и «Фортепиано» пройдут в дистанционном формате.

Занятия проведут: преподаватель Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Татьяна Титова (фортепиано), преподаватель Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, заведующая отделом струнных инструментов Детской музыкальной школы им. Г.В. Свиридова Зауре Жарова (скрипка).

А еще доцент Российской академии музыки им. Гнесиных, кандидат искусствоведения, солистка Московской государственной академической филармонии Мария Власова (баян/аккордеон), преподаватель Школы акварели Сергея Андрияки Алиса Каргина (ИЗО) и член Творческого союза художников России & International Federation Of Artists UNESCO, кандидат педагогических наук Евгений Ладыгин (ИЗО).

Воспитанники детских школ искусств получат новые знания, усовершенствуют навыки игры на музыкальных инструментах и написания картин.