РИАМО - 6 авг. Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков принес в копилку россиян золотую медаль. Спортсмен в категории до 74 кг выиграл в финале у белорусского борца Магомедхабиба Кадимагомедова, сообщает Газета.ru.

Победа увенчалась со счетом 7:0. После этой медали национальная сборная оказалась на пятом место в общем медальном зачете Олимпиады-2020 в Токио.

Сейчас в копилке россиян 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Великобритания идет четвертой (18-18-19).

На первой строчке таблицы находится Китай (34-24-17), затем идут США (30-35-28), а на третьем месте – Япония (22-10-15).

Церемония закрытия Олимпиады состоится 8 августа.