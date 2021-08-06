РИАМО - 6 авг. Сведения в отношении ООО «Стройиндустрия» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения контракта на ремонтные работы, сообщает пресс-служба управления ФАС по Московской области.

Сведения предоставила средняя общеобразовательная школа №1, заключившая с фирмой контракт на выполнение работ по ремонту кровли. В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии УФАС подрядчик не представил документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта.

Антимонопольный орган включил сведения в отношении ООО «Стройиндустрия» в реестр недобросовестных поставщиков.