РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 авг. Перевозчика на маршрутах 833к, 25 и 3 в подмосковном Красногорске заменят по просьбам жителей, сообщил замглавы администрации горокруга Евгений Владимирский.
Маршрут №833к соединяет станции МЦД-2 Павшино и Опалиха, №25 следует от станции МЦД Павшино до Ново-Никольского, №3 – от дома №26 на улице Братьев Горожанкиных до станции МЦД-2 Красногорская.
Он добавил, что горожане с 2019 года жаловались на частое несоблюдение расписания, на то, что водители требуют оплачивать проезд наличными и не пробивают чеки, а также на другие нарушения.
Работу перевозчика проверяли надзорные органы различного уровня.
«Мы ждали улучшений в работе перевозчика, но этого не произошло. В связи с этим с ними пошли судебные процедуры», – отметил Владимирский.
Открытый конкурс проводится с 6 июля. В пятницу состоялось вскрытие конвертов с заявками на участие. Все заявки приняты.
«На часть маршрутов заявилось 4 кандидата, на часть – 3. Через две недели будем оглашать результаты. К перевозчикам будет требование в течение 90 дней приступить к работе», – сказал Владимирский.
Пока идут конкурсные процедуры, на маршрутах по временным свидетельствам работают другие перевозчики.
«Мы срыва не допускаем!» – подчеркнул Владимирский.
В пресс-службе администрации муниципалитета пояснили, что ранее данные маршруты обслуживала компания ООО «Красногоск – Авто».
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