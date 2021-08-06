РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 авг. Перевозчика на маршрутах 833к, 25 и 3 в подмосковном Красногорске заменят по просьбам жителей, сообщил замглавы администрации горокруга Евгений Владимирский.

Маршрут №833к соединяет станции МЦД-2 Павшино и Опалиха, №25 следует от станции МЦД Павшино до Ново-Никольского, №3 – от дома №26 на улице Братьев Горожанкиных до станции МЦД-2 Красногорская.

«По этим маршрутам через суд ведут расторжение контракта с перевозчиком. Это вызвано многочисленными жалобами и нежеланием перевозчика работать», – пояснил Владимирский.

Он добавил, что горожане с 2019 года жаловались на частое несоблюдение расписания, на то, что водители требуют оплачивать проезд наличными и не пробивают чеки, а также на другие нарушения.

Работу перевозчика проверяли надзорные органы различного уровня.

«Мы ждали улучшений в работе перевозчика, но этого не произошло. В связи с этим с ними пошли судебные процедуры», – отметил Владимирский.

Открытый конкурс проводится с 6 июля. В пятницу состоялось вскрытие конвертов с заявками на участие. Все заявки приняты.

«На часть маршрутов заявилось 4 кандидата, на часть – 3. Через две недели будем оглашать результаты. К перевозчикам будет требование в течение 90 дней приступить к работе», – сказал Владимирский.

Пока идут конкурсные процедуры, на маршрутах по временным свидетельствам работают другие перевозчики.

«Мы срыва не допускаем!» – подчеркнул Владимирский.

В пресс-службе администрации муниципалитета пояснили, что ранее данные маршруты обслуживала компания ООО «Красногоск – Авто».