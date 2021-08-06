РИАМО - 6 авг. В Московской области в рамках прививочной кампании вакцинацию прошли уже более 3 млн человек. Это позволило выполнить план по вакцинации в регионе на 80%, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Коронавирус никуда не ушел. Да, количество ежедневно выявляемых новых случаев снизилось, однако вирус все так же опасен. Не время расслабляться. Единственный надежный способ защиты - пройти вакцинацию», - напомнила заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Более 3,4 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции поступило в область. Поставить прививку от Covid-19 просто. Пройти вакцинацию может каждый человек старше 18 лет. Достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Перед процедурой человека осмотрит врач.

Выбрать пункт вакцинации легко на специальной интерактивной карте. Изучить подробную информацию о прививочной кампании в Подмосковье можно на сайте https://covid.mz.mosreg.ru/.

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