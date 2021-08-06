РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 авг. В городском округе Мытищи с коллективом торгово-развлекательного центра «Перловский» обсудили строительство метро, детских и спортивных площадок, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В пятницу в Мытищах состоялся круглый стол с трудовым коллективом ТРЦ «Перловский» на тему улучшения качества жизни в городском округе.

В муниципалитете работает движение общественной поддержки по продвижению социально значимых инициатив «Мы Мытищи», направленное на улучшение жизни горожан и формирование комфортной городской среды. На мероприятии сотрудники ТРЦ высказали свои предложения и мнения по выдвинутым инициативам.

«Почти все, кто здесь работает - мытищинцы, и их волнуют дворовые территории. Они выходят с инициативами, говорят о возможности иметь в каждом дворе спортивную и детскую площадки. Это очень важно для наших жителей, потому что качество жизни должно улучшаться, люди хотят видеть перемены к лучшему», - сказал депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев.

В ходе мероприятия был также задан вопрос о возможности строительства метро в Мытищах.

«Сейчас этот вопрос рассматривается, и я уверен, что будет принято решение, что станция метро в нашем городском округе будет. Жизнь не останавливается, и мы видим, как метрополитен разрастается», - отметил Фомичев.