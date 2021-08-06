РИАМО - 6 авг. Подмосковные инспекторы ДПС помогли оперативно доставить в больницу мужчину, которому стало плохо в дороге, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Полицейские на обочине трассы М-7 «Волга» заметили стоящие грузовой и легковой автомобили с включенными аварийками. Инспекторы остановились, чтобы выяснить причину. К правоохранителям подошла взволнованная женщина и пояснила, что в «Газели» находится ее муж. Ранее он ей позвонил и сказал, что в дороге ему стало плохо, она немедленно вызвала скорую помощь и приехала к нему.

Мужчине с каждой минутой становилось хуже, в связи с чем сотрудники ДПС, не дожидаясь приезда медиков, пересадили его в машину супруги и, включив проблесковые маячки и спецсигнал, сопроводили их до ближайшей больницы.

«Благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников полиции водитель смог быстро прибыть в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь», – сказала начальника областного главка МВД Татьяна Петрова.