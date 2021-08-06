РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 авг. Жители частного жилого сектора городского округа Люберцы и других муниципалитетов, входящих в Воскресенский кластер, могут поучаствовать в творческом конкурсе от регоператора по обращению с ТКО «ЭкоЛайн-Воскресенск» и получить подарок - почтовый ящик, сообщает пресс-служба компании.

Почтовый ящик - обязательный атрибут в ИЖС для получения корреспонденции, официальных уведомлений и квитанций. Его необходимо поддерживать в рабочем состоянии.

50 почтовых ящиков с доброжелательной надписью «Дома хорошо» уже приготовили для жителей частного жилого сектора городских округов Люберцы, Раменский, Бронницы, Егорьевск, Воскресенск и Шатура.

Компания подарит их абонентам в обмен на небольшую семейную историю о роли почтового ящика в их жизни, которую нужно написать в соцсетях регоператора. Это может быть смешная или трогательная зарисовка о случае, произошедшем на днях или во времена бумажных писем.

Акция продлится по 18 августа.