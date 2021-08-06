РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 авг. В Подольске определили подрядчика для завершения строительства детского сада на 340 мест в микрорайоне Красная Горка, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

По итогам аукциона определили подрядную организацию, которая завершит строительство детского сада. Победителем торгов стала компания ООО «Триумф».

Завершение строительства дошкольного учреждения будет проходить в рамках государственной программы Московской области. Ввести детский сад в эксплуатацию планируют в 2022 году.

Ранее инвестор ООО «Диском» в связи с отсутствием финансовых возможностей не смог достроить объект и сдать его в срок.