РИАМО - 6 авг. Руководство подмосковной полиции инициировало служебную проверку по факту побега пятерых заключенных из изолятора временного содержания ОМВД России по городскому округу Истра, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В пятницу из ИВС в Истре сбежали пять человек, в том числе подозреваемый в заказном убийстве «мясного короля» Владимира Маругова. По некоторой информации, накануне побега дежурный не закрыл окно в камере, через которое подают еду. Сбежавшим удалось выкрутить замки гаечным ключом.

В ходе служебной проверки будет дана оценка действиям сотрудников полиции. Если вина полицейских будет установлена, то они понесут законное наказание.

Полиция продолжает розыск сбежавших арестантов. Выставлены дополнительные посты и заслоны в местах вероятного появления разыскиваемых.

Кроме того, в отношении совершивших побег арестантов следственный отдел ОМВД России по городскому округу Истра возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».

Открутили замки гаечным ключом: что известно о сбежавших из изолятора в Истре заключенных>>