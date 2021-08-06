РИАМО - 6 авг. В Подмосковье рассказали о существующих и планируемых мерах поддержки сельского хозяйства, в частности о тех, которые касаются мелиорации земель и культуртехнических работ, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«В Московской области на данном этапе порядка 300 тыс. гектаров особо мелиорируемых земель. Это наш золотой фонд. Системы мелиорации на них восстановлены. <…> Эту практику мы будем проводить на территории всей Московской области и поддерживать наших коллег», - рассказал Воскресенский.

По его словам, внедрение систем мелиорации увеличивает урожайность примерно на 30%. Кроме того, в Подмосковье планируют ввести государственную поддержку на проектирование систем мелиорации.

«Для того, чтобы эту систему внедрить, получить господдержку, сельхозтоваропроизводитель должен заказать проект. Стоимость проекта составляет порядка 10% от всех работ по мелиорации. И для многих это неподъемная сумма», - пояснил Воскресенский.

Еще одна мера поддержки направлена на проведение культуртехнических работ для очистки земель от растительности. Из-за длительного отсутствия сельскохозяйственных работ многие территории поросли лесом.

«Сейчас мы на это даем по 10 тыс. (рублей - ред.) на гектар. Но в общении с нашими коллегами мы поняли, что себестоимость этих процессов составляет 30-40 тыс. Естественно, министерство рассматривает возможности увеличения этой поддержки», - отметил Воскресенский.

По словам министра, семейные фермеры могут получить до 30 млн рублей на развитие своих земель. Кроме того, начинающим фермерам предоставляют гранты в размере от 3 до 5 млн рублей. Также ведется поддержка производства молока и хлебопекарной промышленности.

«Это и оплата краткосрочных кредитов в размере ставки рефинансирования на посевную. То есть фактически наши сельхозтоваропроизводители могут пользоваться кредитами беспроцентными», - добавил Воскресенский.