РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 авг. В Котельниках на 3-ем Покровском проезде поменяли брусчатку после обращения жителей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Через интернет-портал «Добродел» поступила жалоба жителей 3-го Покровского проезда. Горожане выразили свое недовольство состоянием тротуара, на котором образовался провал брусчатки вблизи люка колодца подземных инженерных коммуникаций. На жалобу жителей немедленно отреагировали специалисты аварийно-технической службы МУЖКП «Котельники».

Коммунальщики оперативно устранили проблему, выполнив перекладку тротуарной плитки с учетом всех технологических требований данного процесса.

Предприятие и впредь готово оказывать посильную помощь городу в восстановлении пешеходных зон и прочих объектов благоустройства его территории.