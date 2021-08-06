РИАМО - 6 авг. По всей столице, в том числе в новой Москве, начался дождь. Осадки затронули и значительную часть Подмосковья, следует из данных сервиса «Яндекс. Погода».

На интерактивной карте отмечено, что дождь идет на севере, северо-востоке, северо-западе, западе и частично на юго-западе столицы.

В ближайшие 2 часа дождь продолжит смещаться на север, но совсем из Москвы не уйдет.

Сильные осадки также прошли в Мытищах, Химках, Звенигороде, Электростали, Волоколамске, Шаховской, Жуковском и Щелкове.

В пятницу в столице температура воздуха прогреется до плюс 19-21 градуса, в Подмосковье - до плюс 17-22 градусов. Дождь местами может сопровождаться грозой.

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