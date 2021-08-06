РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 авг. В пятницу на территории Малаховского участкового лесничества в Люберцах горожане провели уборку, по ее итогам было собрано более 7 куб. м отходов, сообщает управление по охране окружающей среды администрации городского округа.

Вместе с неравнодушными жителями, представителями молодежной организации, депутатами окружного совета и сотрудниками администрации округа удалось собрать 7 семи куб. м твердых бытовых отходов.

В управлении поблагодарили всех участников уборки и регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» за предоставленный контейнер для сбора отходов и его вывоз.