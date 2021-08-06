РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 авг. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 136 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в округе подтвердили 18 110 случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1 394 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 394 229 случаев коронавирусной инфекции. Скончался 7 381 человек. Выздоровели и выписались 324 469 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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