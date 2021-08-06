РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 авг. В городском округе Мытищи сотрудников ОКБ КП наградили за добросовестный труд, значимый вклад в развитие кабельного производства на территории РФ и в связи с юбилеем предприятия, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В пятницу АО «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности» исполнилось 65 лет со дня основания. Предприятие производит кабельно-проводниковую продукцию специального назначения.

АО «ОКБ КП» было основано в 1956 году с целью разработки и производства кабельно-проводниковой продукции специального назначения для нужд космической, авиационной, ракетной отраслей промышленности. Практически вся номенклатура отечественных авиационных проводов была создана на предприятии.

Трудовому коллективу вручили высшую награду главы городского округа - почетную грамоту за значимый вклад в развитие кабельного производства на территории РФ и в связи с юбилейной датой. Также сотрудникам были вручены персональные награды и благодарности за добросовестный труд.

«Это предприятие по-настоящему уникально. Оно производит продукцию, которая пользуется спросом. Коллектив предприятия насчитает более 600 человек, которые трудятся как одна семья. Большая часть сотрудников является жителями округа, есть и семейные династии. Очень приятно, что такое предприятие процветает. Желаем всего самого хорошего», - сказал депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев.

На сегодняшний день АО «ОКБ КП» - современное научно-исследовательская организация с мощной научно-производственной базой и высококвалифицированными кадрами, которым по плечу самые сложные задачи в области кабельной техники.

Продукция завода занимает лидирующие позиции на рынке и широко востребована среди предприятий - лидеров авиационной, космической, радиоэлектронной, нефтегазовой отраслей и оборонно-промышленного комплекса.