РИАМО - 6 авг. Подмосковная полиция обнародовала фотографии пяти арестантов, которые совершили побег из изолятора временного содержания в Истре.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, личный состав органов внутренних дел ориентирован на розыск по приметам лиц, совершивших побег.

Побег совершили:

Мавриди Александр 1971 года рождения, который был заключен под стражу по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Грозаву Денис 1985 года рождения, заключенный под стражу по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Тетеря Николай 1987 года рождения, уроженец Молдовы, заключенный под стражу по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Цуркану Иван 1986 года рождения, уроженец Молдовы, был заключен под стражу по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Бутнару Александр 1991 года рождения, уроженец Молдовы, заключенный под стражу по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Всех, кто владеет информацией об обстоятельствах происшествия или местонахождении сбежавших, просят звонить по телефонам: 8 (495) 609-49-52, 8 (495) 609-49-53.

В пятницу из ИВС в Истре сбежали пять человек. Один из сбежавших обвиняется в заказном убийстве главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова, известного как «колбасный король».

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