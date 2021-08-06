РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 авг. С начала года на территории Щелкова энергетики отремонтировали 31 трансформаторную подстанцию, реконструировали 1,88 км воздушных линий 6-10 кВ, заменили 11 опор, а также расчистили 34,5 га просек, сообщает пресс-служба компании «Россети Московский регион».

С целью повышения надежности электроснабжения потребителей городского округа энергетики компании продолжают выполнять принятую совместно с министерством энергетики региона комплексную программу по реконструкции электросетей и замене устаревшего электрооборудования.

На неделе с 30 июля по 6 августа специалисты уделили повышенное внимание расчистке просек от древесно-кустарниковой растительности. Всего за неделю было расчищено 13 га просек вдоль ЛЭП.

В этом году в рамках программы запланирован ремонт 41 трансформаторной подстанции и реконструкция более 24 км линий электропередачи 0,4/6/10 кВ с заменой неизолированного провода на современный и значительно более надежный и устойчивый к повреждениям самонесущий изолированный провод.