РИАМО - 6 авг. В 2021 году в Подмосковье планируют собрать на 30 тыс. тонн больше картофеля, чем в прошлом, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Мы себе ставим KPI как минимум на 30 тыс тонн в этом году собрать больше (чем в прошлом - ред.)», - рассказал Воскресенский.

Он добавил, что более точное представление появится с началом сбора урожая картофеля. По его словам, в этом году в регионе были тяжелые погодные условия. Сначала продолжительные дожди, затем нехарактерная жара.

«Мы даже объявили чрезвычайную ситуацию в Московской области по погоде, чтобы защитить наших сельхозтоваропроизводителей от штрафов», - добавил Воскресенский.

Картофель в пятницу стал главной темой выставки, открывшейся в Дмитровском округе. Там организовали мероприятия, посвященные Дню картофельного поля. На площадке встретились эксперты отрасли для обмена опытом, демонстрации новинок и технических презентация. Гости праздникам также смогут поучаствовать в различных конкурсах и викторинах об этом овоще.