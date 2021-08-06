РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 авг. В городском округе Мытищи возбудили уголовное дело по факту драки на улице Пограничной, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» поступило сообщение по факту скопления людей и возможной драки на улице Пограничная. Сотрудниками полиции незамедлительно осуществлен выезд на место происшествия. Но на момент прибытия никого обнаружено не было.

Предварительная информация - между группой мужчин произошла драка. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 212 УК РФ «Хулиганство». Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия на установку участников конфликта и свидетелей произошедшего.