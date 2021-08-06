РИАМО - 6 авг. Столичная Госавтоинспекция инициировала проверку обстоятельств инцидента, произошедшего в одном из ресторанов города: по его помещению проехал автомобиль, сообщает пресс-служба ведомства.

За рулем авто сидел известный блогер Михаил Литвин, его лишили прав за езду по встречке. Для создания видео он заплатил владельцу машины и владельцу заведения, после чего въехал в здание ресторана.

Проверку начали после размещения в интернете видеоролика, на котором было запечатлено происшествие.